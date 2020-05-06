Глава Минздрава объяснил, почему текущий график прироста заболевших не является плато

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Говорить о том, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19, нельзя, так как постоянно идет прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вопрос плато или не плато, тут ответ простой, поскольку прирост (заболевших) идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению в среду.

Министр отметил, что нельзя говорить о том, что плато в разных регионах наступит одновременно, так как в каждом регионе страны эпидпроцесс развивается по-разному.

Он вновь подчеркнул, что пока считает преждевременными разговоры о выходе на плато, и предположил, что на сегодняшнем совещании президент затронет вопрос минимизации экономического ущерба от пандемии.

В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19, общее число инфицированных в стране выросло до 165 929.