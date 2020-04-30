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Еще четыре региона РФ ввели обязательное ношение масок с 1 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Вологодской, Ростовской и Новгородской областей, а также республики Коми вводят с 1 мая обязательное ношение масок в общественных местах.

Как сообщил врио руководителя Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, до 11 мая также продлевается режим самоизоляции.

"Если вы выходите на улицу или вы заходите в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске. У вас обязательно должно быть средство для обработки рук либо перчатки", - сказал Уйба.

Он добавил, что нарушителей будут наказывать, но не уточнил, как.

Ограничительные меры по коронавирусу продлили до 11 мая и в Новгородской области. Все жители, выходя из дома, будут обязаны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски, респираторы.

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, масочный режим станет обязательным и для жителей региона с 1 мая.

По словам губернатора, с вечера четверга в регионе будет развернута информационная кампания, чтобы предупредить жителей о новой мере против распространения коронавируса и возможной ответственности за ее несоблюдение.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что жители региона с 1 мая обязаны носить маски или респираторы при посещении общественных мест. Ношение масок обязательно при поездке в общественном транспорте, включая такси, при посещении аптек, магазинов, органов местного самоуправления, на остановках и вокзалах.

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