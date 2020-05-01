В России за время эпидемии COVID-19 умерли два ребенка

В одной из московских клиник, где лечат пациентов с коронавирусом Фото: Reuters

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщает, что два ребенка в России умерли за время эпидемии коронавируса.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в пятницу, "несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них".

В пресс-службе заявили, что данные мониторинга, проводимого министерством, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается.

Более того, сказали в Минздраве, в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии.

В ведомстве призвали отказаться от прогулок с детьми и от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.

"Также хотелось бы напомнить, что заразиться можно не только от человека, у которого есть симптомы, которые легко заметить (например, кашель), но и от человека, не имеющего симптомов" - сказали в Минздраве.

Как сообщил в пятницу оперштаб, за последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.