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Министр образования Фальков переболел коронавирусом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий сообщил, что министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом.

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"Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе", - сказал Путин.

Фальков в ходе совещания заверил, что уже поправился и "включился в работу активно".

Таким образом, Фальков стал четвертым членом правительства, о заболевании которого коронавирусом стало известно. Ранее об инфицировании коронавирусом сообщали премьер Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, COVID-19 обнаружили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Хроника 09 января – 14 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Минобразования РФ Валерий Фальков коронавирус

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