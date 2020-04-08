Министр здравоохранения Астраханской области ушел в отставку

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал заявление об отставке после заседания совета по оценке качества оказания медпомощи в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона в среду.

"После заседания совета министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал заявление об отставке, которое было удовлетворено губернатором Игорем Бабушкиным. Временно исполняющей обязанности руководителя министерства здравоохранения назначена Светлана Смирнова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на совете обсуждалось текущее состояние дел с выполнением плановых показателей и поручений губернатора, данных во время выездной проверки подготовительных работ в областной инфекционной и Александро-Мариинской больницах.

Пресс-служба отмечает, что отсутствует четкая координация действий министерства и учреждений здравоохранения. Участники совета предложили изменить работу системы здравоохранения и в связи с угрозой подъема сезонной заболеваемостью клещевыми и комариными лихорадками. Из-за аномально теплой зимы специалисты прогнозируют серьезное превышение обычного уровня заболеваемости этими опасными инфекциями.

Все предложения экспертного совета переданы в областной штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Орлов занимал пост министра здравоохранения Астраханской области с 10 декабря 2019 года. С 2008 по 2019 год был главным врачом городской клинической больницы №3 имени Кирова.