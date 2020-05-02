Столичный оперштаб отметил стабильный уровень госпитализации с COVID-19

Собеседник агентства отметил, что благодаря раннему выявлению вируса удается избежать его распространения

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число случаев госпитализации с коронавирусом в Москве остается на прежнем уровне, несмотря на увеличение тестирования и выявления заражения, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в субботу.

Там отметили, что количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается и за прошедшие сутки составило 5 358, при этом госпитализируют около 1 700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне 3,5 - 4 тысяч в сутки, подчеркивают в штабе.

По словам собеседника агентства, такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

"Беспрецедентные меры по расширению тестирований позволяют выявлять все больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, тем самым обеспечив безопасность для окружающих. Отсутствие роста госпитализаций говорит о том, что у большинства москвичей вирус удается обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния", - подчеркнули в штабе.

Там сообщили, что количество проводимых в Москве лабораторных исследований на СOVID-19 увеличилось в два раза, а к проведению исследований за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории.

"Силами всех лабораторий проводится более 40 тысяч анализов в день", - отметили в штабе.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 30 апреля вдвое увеличено число лабораторных тестов на коронавирус. Он отметил, что реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.