В Псковской области сделали обязательным ношение не только масок, но и перчаток

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Псковской области с 6 мая ослаблен ряд ограничительных мероприятий, введенных ранее в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции нового типа.

Однако добавлены и новые требования: в том числе, обязательное нахождение в магазинах не только в масках и респираторах, но и перчатках.

Как следует из указа губернатора, опубликованного на официальном портале нормативных правовых актов, в торговых залах магазинов должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Примерка одежды - запрещена, а все товары, возвращенные покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.

Что касается послаблений, то с 6 мая разрешено посещение гражданами кладбищ. Разрешается работа магазинов, имеющих отдельный вход с улицы, реализующих товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости. А сам перечень дополнен пунктом "искусственные цветы", которые с 6 мая также разрешены к продаже.

Вернуться к работе смогут компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.

Также с 6 мая разрешена и работа стоматологических клиник по предварительной записи.