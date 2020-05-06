Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

В Псковской области сделали обязательным ношение не только масок, но и перчаток

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Псковской области с 6 мая ослаблен ряд ограничительных мероприятий, введенных ранее в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции нового типа.

Однако добавлены и новые требования: в том числе, обязательное нахождение в магазинах не только в масках и респираторах, но и перчатках.

Как следует из указа губернатора, опубликованного на официальном портале нормативных правовых актов, в торговых залах магазинов должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Примерка одежды - запрещена, а все товары, возвращенные покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.

Что касается послаблений, то с 6 мая разрешено посещение гражданами кладбищ. Разрешается работа магазинов, имеющих отдельный вход с улицы, реализующих товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости. А сам перечень дополнен пунктом "искусственные цветы", которые с 6 мая также разрешены к продаже.

Вернуться к работе смогут компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.

Также с 6 мая разрешена и работа стоматологических клиник по предварительной записи.

Псковская область коронавирус

Новости

Переходящий в "Росатом" Владимир Панов ушел с поста мэра Нижнего Новгорода

РФ приблизилась к Франции и Германии по числу случаев коронавируса

РФ приблизилась к Франции и Германии по числу случаев коронавируса
Дело Baring Vostok

Посол США назвал "разрешение дела Калви" условием для запуска бизнес-диалога с Россией

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии

Источник узнал о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года из-за коронавируса

Источник узнал о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года из-за коронавируса

Трамп счел модели университетов США по COVID-19 неверными

Трамп счел модели университетов США по COVID-19 неверными

Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора

Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора

Силуанов рассказал о работе Мишустина на фоне болезни

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');