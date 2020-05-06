Власти ЯНАО решили ввести масочный режим в городах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ямало-Ненецкий автономный округ решил ввести масочный режим вслед за остальными регионами Уральского федерального округа.

Носить маски или респираторы будут обязаны жители городов региона. В частности, в Ямале нужно будет находиться в масках в любых помещениях, общественном транспорте и такси.



"Масочный режим" в общественных местах и транспорте вводят все регионы Уральского федерального округа, чтобы снизить риски распространения COVID-19. Областные оперативные штабы разъясняют, что можно использовать респиратор, маску, купленную в аптеке или сделанную самостоятельно.