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РПЦ подключилась к поиску доноров крови, переболевших COVID-19

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Русская православная церковь включилась в проект по организации донорства крови людей, переболевших коронавирусом. На базе ее клиники - московской больницы святителя Алексия - организована специальная линия, рассказал главврач Алексей Заров.

Пандемия коронавируса

По его словам, больницы запустила этот проект вместе с городской клинической больницей №52, которая лечит коронавирусных больных.

Переливание плазмы, богатой антителами, показало себя как один из наиболее эффективных методов помощи пациентам с коронавирусной инфекцией тяжелого течения и уже широко используется за рубежом, отметил Заров.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший COVID-19 и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее спикер РПЦ Владимир Легойда и глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон призвали переболевших COVID-19 сдачать кровь для лечения других. В пресс-службе патриархии сообщали, что многие священники, которые перенесли коронавирусную инфекцию, уже выразили готовность стать донорами.

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, - многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест. Это крупнейшее медицинское учреждение РПЦ.

Москва РПЦ коронавирус больница святителя Алексия Владимир Легойда епископ Пантелеимон

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