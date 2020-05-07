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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
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В России три сенатора переболели коронавирусной инфекцией

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Совете Федерации три сенатора переболели коронавирусной инфекцией и уже выздоровели. Они лечились на дому, рассказал председатель комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко. Их имена он не назвал.

"Сейчас они в полном здравии, в полном благополучии. Прошел уже двухнедельный карантин после выздоровления. Все в порядке", - сказал Тимченко.

По его словам, узнав диагноз, они "сразу ушли на самоизоляцию". И теперь у них есть "полное право общаться".

"Более того, у них выработались антитела, и они могут выступать донорами плазмы крови", - сказал Тимченко.

Он уточнил, что эти сенаторы работали в разных комитетах и вряд ли они заразились друг от друга.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила журналистам, что тестировалась на коронавирус и призывала других сенторов. Сообщалось только, что ее тесты были отрицательными.

В марте в больницу попала сенатор Людмила Нарусова. Сообщалось, что у нее тест на коронавирус дал отрицательный ответ, но у нее диагностировали пневмонию.

Хроника коронавируса. Май.

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Совет Федерации Вячеслав Тимченко Валентина Матвиенко Людмила Нарусова

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