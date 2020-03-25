Матвиенко проверили на коронавирус

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов пройти тест на наличие коронавируса, сама она уже это сделала - инфекции нет.

"Главное, чтобы вы понимали свою ответственность и обязательно это тестирование прошли. Я прошла - у меня коронавируса нет. Я вам докладываю, того же и вам желаю", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду. Тестирование сенаторы могут пройти в Центральной клинической больнице (ЦКБ), в поликлиниках, отметила она.

Кроме того, Матвиенко убедительно попросила сенаторов соблюдать режим, минимизировать круг общения и по возможности находиться на карантине дома.

"Носить маски, если у вас будет вынужденное общение. Я прошу вас, берегите себя и то же самое доносите до всех ваших родных, близких, окружения, до наших граждан", - отметила спикер Совета Федерации.

Ранее в среду Матвиенко также напомнила россиянам о необходимости соблюдать введенные властями РФ ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. "Если каждый будет это строго исполнять, без острой необходимости не выходить на улицы, не пользоваться общественным транспортом, находиться на домашнем карантине, это очень поможет усилиям всех уровней власти удержать ситуацию на приемлемом уровне и справиться с этой бедой", - сказала она.