Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".

"Медики измерили температуру всем участникам делегации министерства обороны и членам экипажа. Также были взяты тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат", - сообщил телеканал.

Накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, где обсудил с президентом страны Башаром Асадом обеспечение режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и стабилизацию обстановки в других районах республики.

На среду, 25 марта, запланировано участие Шойгу в пленарном заседании Совета Федерации. Его пригласили для участия в "правительственном часе" с выступлением по теме "Состояние и направления развития Вооруженных сил РФ".