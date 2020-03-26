Собчак подтвердила отрицательный тест на коронавирус у сенатора Нарусовой

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Телеведущая и политик Ксения Собчак подтвердила, что у ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой тест на коронавирус дал отрицательный ответ и у нее диагностировали пневмонию. Она написала об этом в телеграм-канале.

Ранее о том, что анализы у Нарусовой дали отрицательный результат сообщили в Совете Федерации и в аппарате Нарусовой.

По словам Собчак, ее мать лежит в инфекционной больнице в Коммунарке.

"... Я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже две недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела(", - написала телеведущая.

Сообщалось, что у Нарусовой в среду поднялась температура, и ее госпитализировали.

25 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов пройти тест на наличие коронавируса, сама она уже это сделала - инфекции нет.