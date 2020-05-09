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В РФ из Италии вылетел еще один борт с российскими военными вирусологами

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Четвертая группа российских военнослужащих, оказывавших помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, отправилась на родину, сообщает в субботу Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой вылетел с аэродрома "Виллафранка" (Верона, Италия).

Ранее сообщалось, что 9 мая двумя рейсами в РФ из Италии будут доставлены 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

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Накануне из Италии так же двумя самолетами вернулась первая группа российских военных.

В минувший четверг министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини в телефонном разговоре с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил о готовности к ответным шагам.

Как сообщил ранее портал Worldometers, отслеживающий статистику по коронавирусу, на планете зафиксировано уже 4 041 789 случаев COVID-19. Первое место по числу заразившихся остается за США (1,3 млн человек). Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Италия Минобороны РФ Коронавирус

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