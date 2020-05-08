Итальянская провинция Больцано откроет магазины на неделю раньше

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Провинция Больцано на севере Италии приняла решение об открытии магазинов в эту субботу, на неделю раньше, чем было запланировано правительством страны, в связи с нормализацией обстановки после вспышки коронавируса. Об этом сообщает в пятницу итальянское издание Il Messaggero.

Местные власти также заявили, что, начиная с понедельника, в провинции начнут работать бары, рестораны, парикмахерские и музеи. Во многих других частях страны это запланировано на 1 июня.

Министр по делам регионов и автономий Франческо Боччиа заявил, что считает такие меры преждевременными, так как пока не разработаны планы по обеспечению безопасности и охраны здоровья сотрудников в упомянутых секторах.

Ссылаясь на свои автономные права, администрация Больцано приняла такое решение, так как в провинции уже на протяжении некоторого времени не зафиксировано летальных исходов пациентов с подтвержденным COVID-19. Более того, в регионе сравнительно небольшой процент заболевших: их количество составляет около одного процента от случаев заражения инфекцией по всей стране.

С 4 мая в Италии возобновилась работа предприятий, работающих на экспорт. В частности, возобновилась деятельность в сфере автомобилестроения, производства одежды, в том числе - для домов высокой моды.

В скором времени планируется возобновление и религиозных богослужений: с 18 мая католики вновь смогут посещать мессы в церквях при соблюдении свода правил. Верующие должны будут носить в маски в обязательном порядке. Внутри здания церкви они должны будут соблюдать дистанцию с другими людьми и не обмениваться рукопожатиями.

Кропильницы со святой водой, куда верующие опускают пальцы при входе в церковь, чтобы ознаменовать себя крещением, останутся пока пустыми. Постоянно открытыми будут держать двери церквей днем, чтобы верующие не касались их ручек.

В Италии за последние сутки скончались 243 пациента с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших преодолело порог в 30 тыс. человек. В общей сложности, в стране зафиксировано 217185 случаев заражения COVID-19. Более 99 тысяч пациентов полностью выздоровели.