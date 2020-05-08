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Жительницу Ленинградской области оштрафовали за побег из сочинского обсерватора

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи признал жительницу Ленинградской области виновной в нарушении режима карантина в обсерваторе.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю в пятницу, 48-летняя женщина "неоднократно покидала номер и территорию учреждения, а также не использовала средства индивидуальной защиты".

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении нарушительницы полицейские составили административный протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Суд, рассмотрев протокол, признал женщину виновной и оштрафовал ее на 15 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, за месяц в обсерваторе Сочи прошли карантин порядка 2 тыс. человек, прибывших из различных регионов России и из-за рубежа. У 24 приезжих был выявлен COVID-19.

В Сочи с 31 марта введен карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ленинградская область Сочи Краснодарский край МВД коронавирус

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