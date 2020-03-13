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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Глава Якутии запретил усыплять оставшихся в скандальном пункте передержки животных

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Собаки, оставшиеся в получившем скандальную известность после обнаружения сотен убитых животных пункте передержки в Якутске, ну будут убиты, пообещал глава Якутии Айсен Николаев.

"Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр 3 раза в день", - написал глава региона в своем твиттере.

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8 марта стало известно, что более 200 животных в пункте передержки жестоко убили под предлогом борьбы с бешенством. Этот тот же пункт, который в январе стал известен после новости о массовой гибели животных, брошенных на 50-градусном морозе практически без воды, пищи и укрытия.

Накануне известные артисты, зоозащитники и общественники обратились к генпрокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой привлечь к уголовной ответственности виновных в жестоком обращении с собаками и кошками в пункте передержки животных в Якутске. В обращении, текст которого был передан в "Интерфакс", отмечалось, что оставшиеся на территории пункта 70 собак в настоящий момент не получают ни воду, ни пищу, волонтёров на территорию не пускают, видимо, в ожидании смерти оставшихся животных на фоне резонанса и начатых проверок.

Созданная по поручению главы Якутии комиссия не нашла нарушений в работе пункта передержки.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовке депутатского запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак. Накануне он опубликовал в своем инстаграме ответ республиканской прокуратуры, из которого следует, что центр передержки, являющийся муниципальным со 100% городской собственностью, вообще не проводил вакцинации животных против бешенства, что незаконно.

Якутия Якутск

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