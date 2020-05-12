Возможной причиной пожара в коронавирусной реанимации названа перегрузка аппарата ИВЛ

Фото: МЧС РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия могла стать перегрузка аппарата ИВЛ, сообщил осведомленный источник "Интерфакса".

"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", - сказал собеседник агентства.

Пожар в больнице начался утром на шестом этаже, в отделении реанимации, где лечат коронавирусных больных. Источник "Интерфакса" сообщил, что погибли пять человек с диагнозом COVID-19.

В МЧС сообщили, что горело помещение на шестом этаже, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, локализовали. Представитель ведомства сообщил, что погибли люди в отделени реанимации. Точное число жертв он не назвал. Из здания вывели 150 человек.

9 мая в Москве случился пожар в больнице имени имени Спасокукоцкого, в корпусе, в котором лечат пациентов с COVID-19. Сообщалось, что возгорание также произошло в реанимациии и загорелись вещи одного из больных.