COVID-19 обнаружили у двух сотрудников администрации Курской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первичные тесты на коронавирус показали положительный результат у двух сотрудников комитета печати и информации администрации Курской области.

"Комитет информации и печати ушел на карантин в связи с первично положительными тестами у двух сотрудников, но мы по-прежнему остаемся на связи и продолжаем работу в режиме самоизоляции", - сообщили сотрудники комитета в телеграм-канале.

Всего в Курской области, по данным на среду, зарегистрировано 1129 случаев заражения COVID-19. Шесть заболевших скончались.