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Голикова сообщила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Одиннадцать российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия противокоронавирусных ограничений, еще 22 смогут соответствовать критериям выхода, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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В ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке она рассказала о трех критериях поэтапного снятия ограничений - коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество тестов на 100 тысяч населения в день.

Для первого этапа снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть не более единицы, свободных коек должно быть не менее 50% от общего нормативного, а количество тестов - не менее семидесяти на 100 тысяч населения.

Голикова отметила, что уже сейчас в среднем по РФ коэффициент распространения инфекции равен единице, но по отдельным регионам этот показатель варьируется. "Если бы сегодня субъекты РФ по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы одиннадцать", - сказала Голикова.

По ее словам, эти регионы "могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер".

"Сегодня 22 региона в дополнение к этим одиннадцати могли бы ступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно - 50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тыс. населения - могли бы исполняться", - продолжила Голикова.

Вместе с тем, она назвала эти показатели достижимыми, и региональные власти способны их добиться.

Вице-премьер подчеркнула, что ограничения должны сниматься очень осторожно. Она отметила, что на протяжении майских праздников и особенно последних дней проводился мониторинг того, как в рамках установленных показателей ведут себя субъекты РФ. По ее словам, были "достаточно серьезные колебания", однако показатели упомянутых 11 регионов оставались "более-менее постоянными".

"Хочу обратить внимание, что соблюдение определенных ограничений, требований санитарно-эпидемиологических мероприятий и санитарных врачей субъектов РФ будет для нас абсолютным залогом того, что скорость выхода из этих ограничений мы сможем совместно приблизить", - сказала Голикова.

По последним данным, в России зарегистрированы 221 344 случая заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 11 656 случаев - это новый рекорд. По числу заболевших Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.).

За время распространения коронавируса в России вылечился уже 39 801 пациент. Скончались 2 009 человек.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Татьяна Голикова коронавирус

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