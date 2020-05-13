Регионы Центральной России продолжили снятие антикоронавирусных ограничений

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти регионов Центральной России постепенно отменяют ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

Так, во Владимирской области разрешили работать организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность дистанционно, сообщает пресс-служба администрации области. Кроме того, разрешено продавать продукты питания и напитки на вынос и доставка заказов. Можно работать и организациям общепита, обеспечивающим питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена.

Ранее в регионе разрешили работать предприятиям сферы бытовых услуг населению. Под запретом остаются ресторанная и развлекательная деятельность, фитнес, гостиничный бизнес, турагентства, организации дополнительного образования, СПА и массажные салоны.

Пресс-служба администрации Смоленской области сообщает, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с коронавирусом, но ограничительные меры в регионе будут поэтапно сниматься. Так, ограничения на въезд и выезд будут сохранены только в Десногорске, карантин в Вязьме будет отменен. Планируется разрешить посещение парков и скверов при соблюдении гражданами социальной дистанции, а также при условии, что оно не будет массовым.

Также восстанавливается работа точек розничной торговли, но при безусловном соблюдении всех мер индивидуальной защиты. Режим работы общепита пока остается без изменений - действует только доставка или покупка на вынос.

Все массовые мероприятия спортивного, культурного или иного характера по-прежнему под запретом.

Режим повышенной готовности, введенный в Воронежской области для противодействия распространению коронавируса, продлен до 31 мая включительно. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева опубликован на портале правовой информации 13 мая. Однако на своей странице в соцсети Гусев отметил, что некоторые организации и предприятия возвращаются к привычному ритму жизни.

"Например, разрешается торговля автомобилями и мотоциклами. В полноценном режиме начинают работу организации по предоставлению бытовых услуг, ветеринарные клиники, частные медицинские компании", - сообщил он.

В Рязани для посещения откроют большинство закрытых с конца марта зеленых зон. Основанием для этого является вступившее в силу 12 мая распоряжение губернатора Николая Любимова о смягчении антикоронавирусных ограничений в регионе.

С 13 мая в областном центре возобновилась работа платных парковок. При этом магазины, торгующие одеждой и обувью, останутся закрытыми.

В то же время Калужская область, по данным пресс-службы облправительства, до конца недели не планирует снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.

Отмечается, что в области не выполнено основное требование - нет 50% резерва коек для зараженных COVID-19. "Перейти к первому этапу снятия ограничений нам позволит наличие уже 1200 коек. Поэтому я прошу завершить эту работу в ближайшее время, чтобы до конца текущей недели мы смогли принять такое решение", - приводятся в сообщении слова врио губернатора региона Владислава Шапши. На 12 мая в области было открыто 1016 коек.