Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до 11

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Общее число жертв пожара в хосписе в подмосковном Красногорске возросло до одиннадцати, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Еще двое скончались, один остается на ИВЛ. Итого - 11 жертв", - сообщил собеседник агентства.

В ночь на 11 мая произошел пожар в пансионате "Второй дом" в районе Опалиха в Красногорске, который использовался как хоспис. По первоначальным данным администрации Красногорска, в пожаре погибли девять человек (по данным СКР, это люди в возрасте от 66 до 90 лет). Также были госпитализированы девять постояльцев. Всего, по данным СКР, в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. На момент возгорания они находились в здании.

В пресс-службе администрации заявили, что здание в Красногорске, где произошел пожар, по документам является не хосписом, а частным домом.

Вечером 11 мая пресс-служба администрации городского округа сообщила, что все 12 постояльцев сгоревшего дома устроены в семьи родственников. Из соседнего с хосписом дома было эвакуировано еще 24 человека. Из них, по данным администрации на 11 мая, не устроены к родственникам пятеро, сейчас эти люди находятся в санатории "Отдых" в Жуковском. Об их местонахождении семьи оповещены.

По предварительным данным, причиной ночного пожара на территории красногорского частного хосписа, явилась неисправность электропроводки. По информации источников, частный хоспис не был оборудован противопожарной сигнализацией, отсутствовала прямая связь с пультом МЧС. По предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.

Организатор частного хосписа задержан. Он стал подозреваемым по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как установили следователи, мужчина арендовал загородный дом. Проживавшие в нем пожилые постояльцы платили за сутки от 1000 до 1200 рублей.