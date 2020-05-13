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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
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Во второй больнице Крыма начали расследование из-за массового заражения коронавирусом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Более двух десятков случаев заражения новым коронавирусом выявлено за сутки в больнице города Саки на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"У нас за истекшие сутки 30 человек заразились, из них 22 - это сакский обсерватор: и медицинские работники, и пациенты. Надо служебное расследование провести, почему в обсерваторе такое количество заразившихся", - сказал Аксенов на заседании регионального оперштаба по COVID-19 в среду.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что заразились семь пациентов и 15 медработников терапевтического отделения, которое ранее было переведено в режим обсерватора из-за выявления в апреле COVID-19 у одного из больных.

Ранее служебное расследование было начато в больнице курортной Алушты, где выявлено больше трех десятков случаев заражения коронавирусом. По словам Пеньковской, из этого очага продолжают поступать положительные тесты на COVID-19 "ввиду нарушения противоэпидемиологического режима".

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей, которые трудоустроены во временно закрытых компаниях, продлена до 31 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 239 человек, четыре пациента умерли.

Крым Саки коронавирус

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