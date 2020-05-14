Власти Петербурга сообщили об эффективности донорской плазмы при лечении COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге получены первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с COVID-19, один из пациентов уже выписан домой, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в четверг.

"За последнюю неделю в городской больнице №40 Курортного района плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Все больные показали положительную динамику. Первый пациент отметил значительное улучшение в своем состоянии на второй день после введения плазмы, на третий день был переведен из реанимационного отделения, а сегодня покинул больницу. Еще один больной сегодня был переведен в палату из реанимации. Третий больной тоже идет на поправку", - отметили в пресс-службе.

Забор плазмы происходит на городской станции переливания крови. На сегодняшний день плазму сдали семь петербуржцев, уточнили в Смольном.