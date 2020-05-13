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Мурманским медикам доплатили только за часы и минуты, проведенные с коронавирусными больными

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области медикам по ошибке при начислении стимулирующих выплат за работу с больными COVID-19 учитывали только часы и минуты, проведенные непосредственно с пациентом, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

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Федеральный Минздрав заметил ошибку и 6 мая прислал разъяснение, что надо учитывать все время, которое человек присутствует на работе.

Для примера, министр рассказал, что водитель скорой помощи, который отработал с больным 5,33 часа за четыре рабочих смены, получил 1 398 рублей. Теперь ему доплатят за четыре полных смены - всего 12 598.

Губернатор Андрей Чибис пообещал, что до 18 мая медработники получат все доплаты после перерасчета.

Ранее в региональных СМИ и группах в соцсетях появились фотографии расчетных листков нескольких медиков. В частности, водители скорых пожаловались на доплату за работу с больными коронавирусом в размере 229,332 рубля. Фельдшер одной из больниц сообщил, что получил 137 рублей доплаты.

Мурманская область Андрей Чибис Минздрав коронавирус Дмитрий Панычев

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