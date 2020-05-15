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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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Минздрав Кузбасса выяснил, что жаловавшиеся врачи скорой Анжеро-Судженска не имеют права на допвыплаты

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Записавшие видеообращение сотрудники скорой помощи Анжеро-Судженска, которые пожаловались на невыплату денег за работу с коронавирусными больными, не имеют права на эти доплаты, ответил глава Минздрава Кузбасса Михаил Малин на запрос "Интерфакса".

Пандемия коронавируса

Он объяснил, что эти медики не работают непосредственно с зараженными.

Жалобы врачей на то, что они вынуждены сами шить себе маски и стирать одноразовые защитные костюмы, министр прокомментировал так: в городе все сотрудники скорой помощи работают в защитных костюмах для профилактики заражения в условиях пандемии.

В Минздраве добавили, что в ситуации разбирается комиссия, которая разъясняет медикам, кому из них положены дополнительные выплаты.

В видеообращении сотрудники скорой Анжеро-Судженска жалуются на неполучение положенных доплат и нехватку средств индивидуальной защиты. По их словам, из персонала, который работает с зараженными коронавирусом, доплаты получили только те, кто перевозил этих пациентов и городской больницы в областную. Администрация горбольницы не разъяснила людям, кому и сколько положено дополнительных выплат. Респираторы бригадам выдают только в случае транспортировки пациентов в Кемерово, причем медики вынуждены их стирать, как и одноразовые костюмы и халаты.

Кемеровская областная прокуратура заявила 15 мая, что после этого обращения начала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

Кузбасс Кемеровская область Анжеро-Судженск коронвирус

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