Прокурор 25 мая попросит в суде наказание для предполагаемого шпиона Уилана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение и защита завершили представлять в российском суде доказательства по делу обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. 25 мая состоятся прения сторон, на которых прокурор попросит наказание, которого, по мнению гособвинения, заслуживает подсудимый.

Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Говоря о процессе, адвокат отметил, что защита довольна тем, как он прошел. "Суд был объективен в ходе судебного разбирательства. Нарушения прав Уилана на защиту не было допущено", - сказал адвокат.

Он сообщил, что в среду в Мосгорсуде повторно допросили основного свидетеля по делу.

Также суд заслушал двух свидетелей защиты, которые заявили, что "Уилан их не вербовал и никакими секретами не интересовался". По словам адвоката, свидетели рассказали, что "знакомы с Полом достаточно большое время и ничего странного за ним не замечали".

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с его содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.