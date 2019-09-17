Американец Уилан заявил, что ему подбросили флэшку с секретными данными

Обвиняемый в шпионаже гражданин США также сообщил о физическом насилии со стороны врача

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан сообщил, что флешка с секретными данными, из-за которых его обвиняют в шпионаже в РФ, была ему подброшена.

"Мне нельзя разглашать детали, но я могу сказать, что меня подставили. Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром (28 декабря 2018 года - ИФ) на экскурсию. Вернулся, чтобы переодеться для свадьбы. Неизвестный человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали", - сказал Уилан во вторник в суде. Уилан утверждает, что этим человеком был сотрудник ФСБ.

Американец отметил, что ему неизвестно, были ли на флешке, которую ему подкинули, секретные данные. "Я даже не знал, что она у меня, пока меня не арестовали. Это на 100% ложные обвинения. Если бы Россия думала, что я шпион, они бы изначально не выдали мне визу", - считает Уилан.

Кроме того, в ходе в своего выступления в суде Уилан пожаловался, что не имеет доступа к медицинской помощи в СИЗО "Лефортово" и что подвергся там физическому насилию со стороны врача. По словам Уилана, "нарушения прав человека (в СИЗО - ИФ) повсеместные"

Арестованный отметил, что его собака - золотистый ретривер Флора - получает в США лучшую медицинскую помощь, чем он получает от российских властей. "У нее было две операции в этом году, и это намного больше, чем правительство России делает для меня", - добавил Уилан.

Дело Уилана

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает адвокат Жеребенков, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября. В настоящее время предварительное следствие по делу завершено, Уилан и его адвокаты знакомятся с материалами дела.