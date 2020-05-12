В МВД РФ сообщили о сокращении на 7% преступлений в сфере домашнего насилия

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В МВД России заявили об уменьшении количества преступлений, связанных с домашним насилием, в первом триместре года, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД РФ Станислав Колесник.

"Статистика за первый квартал и апрель месяц остается стабильной. Она, как и в прошлом году, имеет тенденцию к сокращению. По итогам трех месяцев снижение преступлений данного вида составило 7%", - сказал Колесник в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что число убийств такого вида сократилось на 3%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 13%, средней тяжести - более чем на 8%, легкого вреда - на 5%.

При этом отмечается снижение числа преступлений по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). "Если за первый квартал сокращение таких правонарушений было почти пол процента, то в апреле этого года цифра снизилась в сравнении с прошлогодним апрелем на 23,5%", - сказал Колесник.