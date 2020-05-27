МВД пообещало не наказывать жертв домашнего насилия за нарушение самоизоляции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В МВД пообещали не наказывать за нарушение режима самоизоляции жертв домашнего насилия, пишет "Коммерсантъ". Так ведомство ответило на обращение девяти НКО, которые занимаются защитой прав пострадавших от такого насилия.

НКО направили это обращение в правительство и главам регионов в марте. Среди подписавших письмо есть Консорциум женских неправительственных организаций. Авторы письма прогнозировали всплеск домашнего насилия в условиях самоизоляции, в том числе ссылаясь на опыт Китая и стран Европы, где карантин ввели раньше, чем в России. Они призвали разъяснить полицейским, что они обязаны немедленно реагировать на жалобы о насилии в семье, обеспечивать безопасность пострадавших и не привлекать жертв к ответственности, если те нарушат карантин.

Общественникам ответило Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД. Оно заявило, что делается все необходимое для защиты пострадавших и для профилактики домашнего насилия.

В частности, проблемные семьи проверяются, полиция немедленно реагирует на все жалобы, пострадавшим рассказывают о том, как получить соцподдержку. Также управление заверило, что "лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности".

Представитель Консорциума женских неправительственных организаций адвокат Мари Давтян на это заявила, что НКО, работающие с пострадавшими, "на практике не почувствовали" меры, перечисленные в ответе. По ее словам, в Москве и Подмосковье на жалобы о домашнем насилии полицейские отвечают, что заняты контролем за соблюдением гражданами самозиоляции, отказываются приезжать к заявителям по вызову, опасаясь заразиться.

Также Давтян рассказала, что одной москвичке, спасавшейся от мужа, пришлось покинуть квартиру. Муж пожаловался на нее в полицию. С женщиной связался участковый, НКО направило ему комментарий МВД о том, что в этой ситуации наказывать ее нельзя. По заявлению женщины о насилии она ответа не получила, добавила адвокат.

Ранее в МВД приводили статистику из которой следовало, что количество бытовых преступлений и жалоб на домашнее насилие в 2020 году снижается.

Работа над законопроектом о домашнем насилии, которую курирует Совет Федерации, приостановлена из-за пандемии.