Что произошло за день: четверг, 14 мая

Массовая проверка москвичей на антитела к коронавирусу, остановка роста заболеваемости в России и генетическая мутация у биатлониста Евгения Устюгова

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москвичей с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что раз в несколько дней 70 тысяч горожан, отобранных случайным образом, будут получать приглашение для тестирования в одной из 30 поликлиник. Результаты скрининга будут еженедельно публиковаться на портале mos.ru. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пока анализы смогут сдать только приглашенные, но позднее программу распространят на всех желающих.

- В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Прирост составил 9 974 случая (+4,1%), всего зарегистрировано 252 245 зараженных. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране удалось остановить рост заболеваемости. Между тем Федеральное медико-биологическое агентство сообщило об еще одном клиническом проявлении болезни - воспалении брюшины.

- "Роснефть" стала партнером проекта по созданию трех геномных центров в России. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина заявила, что уже определен "достаточно широкий спектр возможных партнеров". Головной организацией является Курчатовский институт. Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы.

- МЭА спрогнозировало падение спроса на нефть во втором квартале на 19,9 млн б/с - до 79,3 млн б/с. Агентство ожидает, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с меньше, чем в прогнозе в прошлом месяце. МЭА ожидает, что в мае добыча в Саудовской Аравии упадет в рамках сделки ОПЕК+, добыча в США и Канаде продолжит падать, что приведет к снижению мировых поставок нефти до минимума за девять лет.

- ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят не менее 25 мусоросжигательных заводов за 600 млрд рублей. В российском отделении "Гринпис" заявили, что заводы будут вырабатывать тонны токсичных отходов в год, а для их загрузки будут производить не подлежащую переработке упаковку. В "Ростехе" заявили, что заводы нового поколения обеспечивают полное уничтожение опасных веществ.

- Уголовные дела завели на пользователей, опубликовавших фотографии Гитлера и Гиммлера в рамках акции "Бессмертный полк". Злоумышленников ищут, расследование ведется по статье о реабилитации нацизма.

- У биатлониста Евгения Устюгова нашли генетическую мутацию, на фоне которой обвинения в допинге могут быть сняты. Директор института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров заявил, что уровень гемоглобина у спортсмена оказался повышенным в силу естественных причин. Данные будут переданы в Спортивный арбитражный суд.