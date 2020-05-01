Во Владикавказе арестовали шестерых протестовавших против изоляции на митинге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владикавказа арестовал шестерых участников апрельского митинга, которые, предположительно, кидали камни в сотрудников правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Как рассказали в пресс-службе, 30 апреля и 1 мая продолжилось рассмотрение ходатайств СК РФ по республике "об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов уголовного дела, персонифицированных по видеозаписям, кидавших камни в сотрудников силовых ведомств на несанкционированном митинге 20 апреля 2020 года".

Отмечается, что по решению суда пять человек арестованы до 21 июня, еще один до - 28 мая этого года.

Все арестованные обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка).

Ранее сообщалось, что по подозрению в хулиганстве арестованы двое участников митинга, еще одному - студенту первого курса Горского госуниверситета - по решению суда запрещено покидать общежитие, посещать массовые мероприятия и выходить в интернет.

Кроме того, в общей сложности 64 человека получили административные наказания за участия в несанкционированной акции.

Протест во Владикавказе

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который ранее выступал против ограничительных мер.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

По информации СУ СКР, в митинге 20 апреля приняли участие около двух тысяч человек. В результате противоправных действий его неустановленных участников 13 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.