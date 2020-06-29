Арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова продлен до 3 сентября

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Красноярске Железнодорожный районный суд продлил до 3 сентября арест бизнесмену Анатолию Быкову, которого обвиняют в организации заказного убийства в 1994 году. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Быков был задержан 7 мая и на следующий день арестован. 15 мая ему предъявили обвинение по делу о давнем убийстве двух жителей Красноярска.

По версии следствия, причиной стал их конфликт с Быковым. Сообщалось, что показания на него дал организатор преступления Владимир Татаренков, ранее приговоренный к 13 годам лишения свободы. Быкову вменили статью 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. "з" ,"н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

С 1998 по 2000 год Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии "Патриоты России", которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62%.