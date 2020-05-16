В Прикамье рекордно вырос уровень паводковых вод

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Новые абсолютные максимумы уровней воды весеннего половодья за всю историю наблюдений установлены на трех гидропостах Пермского края, сообщается на сайте ГИС-центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ).

Так, на посту реки Весляна в районе поселка Усть-Черная уровень воды 11 мая достиг отметки 713 см, что на 10,3 см выше уровня опасного явления и на 45 см выше прежнего абсолютного максимума, который наблюдался 10 мая 1979 года.

На посту реки Колва в районе города Чердынь утром 15 мая уровень воды достиг 715 см, что на 37 см выше абсолютного максимума за всю историю наблюдений, который отмечался 31 мая 1952 года.

На посту реки Вишера у поселка Рябинино уровень воды достиг 792 см, что на 4 см выше исторического максимума 31 мая 1952 года.

По данным регионального МЧС, к минувшей пятнице неблагоприятная паводковая ситуация затронула 15 населенных пунктов в семи муниципалитетах Пермского края. Отметка критического уровня паводковых вод была превышена в восьми населенных пунктах Гайнского муниципального округа, Чердынского и Краснокамского городских округов, Пермского муниципального района. Данные за субботу пока не опубликованы.

В пресс-релизе Росводресурсов сообщается, что из-за подъема уровней воды в реках Пермского края до 0,8-1,3 м в сутки приток в Камское водохранилище составил более 201% от нормы. В целом же из-за майских дождей до 10 июня скорректирован режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

По данным сайта Пермского Гидрометцентра, в выходные сохранится неблагоприятная гидрологическая ситуация для городов Пермь, Краснокамск, Оханск, Соликамск, Чердынь, поселков Кебраты, Верхняя Старица, Рябинино, Тюлькино, сел Бондюг и Усть-Коса.