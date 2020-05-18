В Забайкалье двое похитили человека и устроили самосуд за разбитые "Жигули"

Подозреваемые избивали мужчину, заставляя отрабатывать долг за разбитый автомобиль, а также подносили к его ногам оголенные провода

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полиция в Забайкальском крае задержала двух подозреваемых в похищении человека, его избиении и пытками током за разбитые "Жигули", сообщает в понедельник региональное УМВД.

"Работник станции технического обслуживания (СТО) в Чите взял без разрешения принадлежащую работодателю автомашину "Жигули" и попал на ней в ДТП. После этого, 27-летний ранее судимый сын владельца автомашины и его 30-летний знакомый насильно закрыли работника в одном из помещений СТО, где удерживали более 10 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые избивали мужчину, заставляя отрабатывать долг за разбитый автомобиль, а также подносили к его ногам оголенные провода, отчего потерпевший терял сознание. С переломом челюсти и ушибами молодой человек смог сбежать и обратился в полицию, сообщив, что его избили неизвестные.

Полиция смогла найти и задержать похитителей. Подозреваемые направлены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по по ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 20 лет.