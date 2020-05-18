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Нижегородца задержали при попытке похитить трехтонный паровозный двигатель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Ленинском районе Нижнего Новгорода росгвардейцы задержали подозреваемого в попытке украсть из депо трехтонный крупногабаритный паровозный двигатель. Об этом сообщили в областном управлении Росгвардии.

Сотрудник депо вызвал дежурный патруль Росгвардии и рассказал, что на территорию предприятия заехал грузовой манипулятор и неизвестные начали грузить на него двигтель. Когда росгвардейцы прибыли по вызову, двигатель уже был погружен, рядом с манипулятором лежала ось колес от паровоза, а похититель скрылся.

По приметам был задержан 29-летний житель города, ранее судимый.

Нижний Новгород Росгвардия

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