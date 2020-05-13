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Сотрудники закрытого на карантин психоневрологического интерната пожаловались на отсутствие помощи

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На Ставрополья сотрудницы Новоселицкого психоневрологического интерната, закрывшегося на карантин с 26 апреля, записали видеообращение и пожаловались на отсутствие помощи: у них нет средств защиты и необходимых лекарств, а заболевшим отказывают в госпитализации.

Пандемия коронавируса

Персонал сравнил себя и постояльцев с заложниками, которых бросили. На момент закрытия диагноз COVID-19 подтвердился у 12 постояльцев интерната. С тех пор симптомы коронавирусной инфекции начали проявляться у других пациентов и у самих сотрудников.

"Мы не знаем, что делать, проживающие температурят, на вызовы скорой отвечают, что вызывать стоит только в критических случаях, когда проживающий начнет задыхаться", - заявили они.

По их словам, для сотрудников скорой помощи "температура 39,8" не является поводом для госпитализации. Персоналу приходится консультироваться с фельдшером о тактике лечения зараженных. Они добились госпитализации людей с положительными результатами тестов и сопутствующими заболеваниями. У самих сотрудников дважды брали тесты, но результаты на момент записи видеообращения они не получили. Им пообещали организовать госпитализацию в полдень 12 мая, но этого не произошло.

"Люди, которые работают здесь, сражаются с этой инфекцией один на один, которые не знают, что делать", - отметили они.

Глава Новоселицкого района Владимир Антоненко заявил, что побывал в интернате, поговорил с сотрудницами и что решение проблемы уже найдено.

"С завтрашнего дня мы начнем перевозить пациентов интерната в инфекционную больницу Изобильненского городского округа. Это займет 2-3 дня", - написал он в фейсбуке в ночь на среду.

По его словам, "к 15 мая все постояльцы интерната будут находиться в специализированном медицинском учреждении", а персонал интерната останется на карантине в помещении учреждения "до получения результатов ранее взятых тестов на COVID-19". Получение результатов тестирования, распределение больных и вывод здоровых сотрудников из карантина он пообещал проконтролировать лично.

Всего в Ставропольском крае коронавирусом заразились 1 125 человек, умер 21 заболевший.

Хроника коронавируса. Май.

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Ставрополье Новоселицкий район Владимир Антоненко коронавирус

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