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В петербургском "Ленэкспо" увеличат число коек для пациентов с COVID-19 до 2,5 тыс.

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить до 2,5 тысяч количество коек на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо" для приема больных с легким течение COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора в воскресенье.

"Газпром" безвозмездно передал городу павильон в "Ленэкспо", где мы оборудовали 1000 коек. Накануне он начал принимать пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Но этого мало. После повторного обращения к Алексею Миллеру городу переданы еще три группы павильонов. Это даст нам возможность сосредоточить в "Ленэкспо" 2,5 тысячи коек", - цитирует пресс-служба главу города Александра Беглова.

В двух павильонах уже начались демонтажные работы, добавил губернатор.

В сообщении также отмечается, что в воскресенье "Газпром" передал Санкт-Петербургу 200 тысяч костюмов биологической защиты для медиков. Их получат порядка 30 петербургских больниц и госпиталей.

Как сообщалось, в Петербурге развернуты 5,4 тысячи коек для приема больных с COVID-19.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 5 029 случаев заражения COVID-19, умерло 34 человека, выздоровели 1 061 человек.

Санкт-Петербург Ленэкспо коронавирус

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