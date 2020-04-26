"Газпром" обеспечит работу сетей и охрану временного госпиталя в "Ленэкспо"

Временная больница для пациентов с COVID-19 в петербургском "Ленэкспо" Фото: официальная страница ПАО "Газпром" в соцсети Facebook

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Структуры ПАО "Газпром" обеспечат беспрерывную работу инженерных сооружений, уборку и охрану внешнего периметра территории выставочного комплекса "Ленэкспо", который был переоборудован во временный госпиталь для больных с легкой формой COVID-19, сообщает пресс-служба "Газпрома".

Работы по переоборудованию выставочного комплекса "Ленэкспо" завершены за одну неделю.

На территории почти в 11 000 квадратных метров расположились боксы для 1000 человек, по периметру - блоки из санузлов и душевых, а также две оборудованные зоны лучевой диагностики (КТ), облицованные свинцовыми листами для защиты от радиационного излучения.

Со следующей недели временный стационар начнет принимать первых пациентов.