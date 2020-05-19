Прокуратура Сочи проверит информацию о голодающих постояльцах обсерватора

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Сочи проверяет информацию СМИ о голодовке в местном коронавирусном обсерваторе, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.

Представитель краевой прокуратуры отметил, что следователи пока не знают, что конкретно происходит в обсерваторе. "Там может быть все, что угодно", - сказал собеседник агентства.

"У них постоянно возникают вопросы... Сегодня конкретно по ситуации, что постояльцы голодают, потому что еду есть невозможно", - отметил он.

По его словам, постояльцев обсерватора кормят три раза в день. Раньше была возможность принимать передачи от родственников, но сейчас ее якобы нет. Прокуратура проверит, насколько эта информация соответствует действительности.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что некоторым постояльцам семьи и знакомые "передали газированные напитки, содержащие алкоголь, после чего администрация запретила передавать напитки, так как были пьяные дебоши".

Между тем в группе обсерватора в телеграме один из активистов призвал других постояльцев к голодовке в поддержку 27-летнего уроженца Иркутской области, которого суд Адлерского района курорта арестовал на три дня и оштрафовал на 15 тыс. рублей за нарушение режима карантинного объекта. У этой инициативы были как сторонники, так и противники. Вскоре зачинщик удалил свое сообщение.