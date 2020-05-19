Бизнес-омбудсмен призвал сенаторов отклонить закон о повышении подписного фильтра на выборах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Лидер "Партии роста", бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко отклонить одобренный Госдумой закон, который снижает с 10% до 5% долю допустимого брака в подписях, собранных на региональных выборах. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе партии.

"Уложиться и в 10% было невозможно, что уж говорить о пяти. Как бы скрупулезно они не собирались, техническая погрешность есть всегда. Это подтвердит не только любой политтехнолог, но даже сборщик подписей", - объяснил зампредседателя партии Виктор Звагельский.

В партии считают, что "речь идет о фактическом отсечении неугодных кандидатов от предвыборной гонки и закате любых демократических выборов в стране", добавил он.

Титов предложил Матвиенко разработать новый законопроект, который повысил бы с 10% до 15% процент допустимого брака в подписных листах, собранных в поддержку кандидатов и партий.

Критикуемый в партии закон прошел третье чтение на прошлой неделе. Совет Федерации может рассмотреть этот законопроект 20 мая.

"Протащить его в Госдуму позволяет время - коронавирус, тот период, когда люди далеки от политических баталий, когда мысли заняты выживанием: и в прямом смысле, и в экономическом. Вывод напрашивается сам собой - такими изменениями власть хочет проконтролировать выборы в пользу "своих кандидатов", - заявил Звагельский.

Член федерального политсовета "Партии Роста" Александр Хуруджи напомнил, что подписи часто бракуют по формальным признакам: "Бабушка неуверенной рукой расписалась - бракуем! Адрес не совпадает, не улица там по базе, а бульвар, тоже бракуем! А кандидат сам этот адрес в паспорте гражданина видел, и не его вина, что запись паспортистки не совпадает с записью в базе избиркома. Еще причины: избиратель случайно вылез за пределы клетки, это не препятствует идентификации человека, но становится основанием для того, чтобы зарубить его подпись за неугодного кандидата".

"Партия роста" в сборе подписей в настоящий момент не нуждается, поскольку имеет своих представителей в нескольких региональных заксобраниях.

Госдума ранее в мае также приняла закон о возможности голосовать по почте в условиях пандемии. Также она лишили возможности избираться осужденным по ряду уголовных статей, в том числе по "дадинской".