Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 17.05В России 281 752+9 709В мире 4 634 068+91 721

ЦИК получит право проводить досрочное голосование на территориях общего пользования

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком получит возможность проводить досрочное голосование вне избирательных участков, это следует из поправок к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ и о выборах депутатов Госдумы, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

"На выборах в Госдуму и на региональных выборах будет предусмотрена возможность досрочного голосования вне избирательных участков. Это следует из поправок, принятых сразу в трех чтениях на минувшей неделе. Сейчас такая возможность доступна только для тех избирателей, которые находятся в значительно удаленных и труднодоступных местах, например, в море или на полярной станции. Такое голосование возможно не ранее чем за 20 дней до выборов", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что теперь у Центризбиркома появятся новые основания для досрочного голосования вне избирательного участка: проводить его можно будет, если это обусловлено "защитой здоровья избирателей" и обеспечения "максимального удобства" голосования.

Запускать такое голосование нельзя будет ранее чем за семь дней до выборов, проводить его можно в числе прочего на придомовых территориях и территориях общего пользования - в данном случае, согласно Градостроительному кодексу РФ, речь идет о бульварах, парках и им подобных местах, поясняется в статье.

При этом голосовать досрочно можно будет и на избирательных участках. При необходимости обеспечения "условий для защиты здоровья избирателей" депутаты предлагают разрешить Центризбиркому обеспечивать такую возможность для всех граждан за десять дней до выборов, пишет "Коммерсант".

ЦИК

Новости по теме

Новости

"Большие гастроли-онлайн" проведут неделю музыкальных театров

Житель Камчатки получил условный срок за призывы сжигать росгвардейцев

Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Роспотребнадзор объявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в стране

Роспотребнадзор объявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в стране

В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором

В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором

Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

Попова заявила, что надежда на сезон отпусков в России есть

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');