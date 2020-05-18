ЦИК получит право проводить досрочное голосование на территориях общего пользования

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком получит возможность проводить досрочное голосование вне избирательных участков, это следует из поправок к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ и о выборах депутатов Госдумы, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

"На выборах в Госдуму и на региональных выборах будет предусмотрена возможность досрочного голосования вне избирательных участков. Это следует из поправок, принятых сразу в трех чтениях на минувшей неделе. Сейчас такая возможность доступна только для тех избирателей, которые находятся в значительно удаленных и труднодоступных местах, например, в море или на полярной станции. Такое голосование возможно не ранее чем за 20 дней до выборов", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что теперь у Центризбиркома появятся новые основания для досрочного голосования вне избирательного участка: проводить его можно будет, если это обусловлено "защитой здоровья избирателей" и обеспечения "максимального удобства" голосования.

Запускать такое голосование нельзя будет ранее чем за семь дней до выборов, проводить его можно в числе прочего на придомовых территориях и территориях общего пользования - в данном случае, согласно Градостроительному кодексу РФ, речь идет о бульварах, парках и им подобных местах, поясняется в статье.

При этом голосовать досрочно можно будет и на избирательных участках. При необходимости обеспечения "условий для защиты здоровья избирателей" депутаты предлагают разрешить Центризбиркому обеспечивать такую возможность для всех граждан за десять дней до выборов, пишет "Коммерсант".