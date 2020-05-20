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Минкомсвязь предложила перевести все уведомления о штрафах в электронный формат

Минкомсвязь предложила перевести все уведомления о штрафах в электронный формат
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минкосвязь предлагает перевести все уведомления от государства (например, о штрафах и пенях, а также об оказании услуг от госорганов) гражданам и организациям в электронный формат, ведомство уже подготовило соответствующий законопроект, пишет в среду "Коммерсантъ".

Эти уведомления предлагается пересылать через портал госуслуг и системы электронного документооборота, говорится в упомянутом законопроекте. Таким образом, все юридически значимые сообщения государство будет присылать по умолчанию в электронном виде, а по желанию получателя и по почте.

Как пояснили "Ъ" в Минкомсвязи, этот законопроект позволит упростить взаимодействие между государственными органами, гражданами и организациями. Перевод уведомлений от властей в электронный формат также особо актуален в условиях коронавирусных ограничений, отметили в ведомстве.

Такая система также позволит избежать ситуаций, когда в отношении граждан госорганы приняли решения, а оповещения об этом сами граждане просто не получили. "Кто-то не смог выехать за границу из-за наличия задолженностей, кому-то начислили пени, но таких историй можно будет избежать в будущем при работающей системе электронных уведомлений", - пояснили в Минкомсвязи.

Расходы на рассылку уведомлений обходятся бюджету в десятки миллиардов рублей

По данным Минкомсвязи, в 2019 году россияне получили почти 600 млн уведомлений, включая оповещения о штрафах и пенях. Расходы госбюджета на эту статью оцениваются в 22 млрд рублей ежегодно. Одна из самых массовых категорий населения, которым приходят такие оповещения, - это автомобилисты, нарушающие ПДД (им пришло более 122 млн постановлений в 2019 году).

Значительные суммы на отправку уведомлений расходуют и регионы, отмечает "Ъ": так, только власти Москвы в 2020 году заложили на эти цели 3 млрд рублей. Поэтому власти субъектов РФ также заинтересованы в переводе уведомлений в электронный формат.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что законопроект Минкомсвязи потребует изменений в КоАП. Это нужно, чтобы привязать срок обжалования штрафа к сообщению на портале госуслуг, иначе россияне не смогут оспорить постановление об административном наказании. Необходимо также предоставить гражданам право обжаловать штрафы с помощью госуслуг, что сегодня невозможно, указывает эксперт.

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