Бросавший камни в медсестер пациент обсерватора стал фигурантом уголовного дела

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Бурятии в отношении иностранца, попавшего в обсерватор в Сотникове Иволгинского района, возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном управлении СКР. Медсестры обсерватора жаловались, что их оскорбляли и забрасывали камнями.

Жалоба о нападении на персонал обсерватора поступила в полицию 18 мая. В связи с усилением мер защиты медиков в условиях пандемии СК попросил передать жалобу из полиции следователям.

Предварительно установлено, что иностранец приехал в Бурятию из-за границы 16 мая. По новым правилам его поместили на карантин в обсерватор Детской республиканской клинической больницы. Спустя два дня он стал проявлять недовольство из-за вынужденной госпитализации, угрожать персоналу и кидать камни в сторону двух медсестер.

Сестры вызвали полицию, полицейские "усмирили" иностранца, и затем его перевели в другой обсерватор в Улан-Удэ.

Медсестры обсерватора опубликовали видеообращение с жалобой на пациентов в инстаграме. Они пожаловались, что поступившие к ним приезжие из Китая были недовольны тем, что их разместили в старых деревянных корпусах. По словам сестер, пациенты вели себя агрессивно, ломали больничное имущество, оскорбляли медсестер, ругались матом и кидались в них камнями.