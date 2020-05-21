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Власти Чечни запретили любое передвижение по региону во время Ураза-Байрама

Власти Чечни запретили любое передвижение по региону во время Ураза-Байрама
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Чечне в дни празднования Ураза-Байрама (23-26 мая) будут запрещены любые передвижения по республике. В регионе будут работать только экстренные службы, остальные министерства и ведомства остановят свою деятельность, сообщило МВД Чечни в инстаграме.

Пандемия коронавируса

Ведомство напомнило о призыве главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия республики Салаха Межиева остаться дома и отметить праздник с семьей.

"Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона", - предупредил через пресс-службу глава МВД Руслан Алханов.

Он поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести требования, озвученные на совещании, до глав администраций и духовенства районов.

Ранее президент Владимир Путин призвал российских мусульман отметить Ураза-Байрам дома.

Кадыров в середине апреля на два дня запрещал любое передвижение по региону.

Рамадан во время пандемии

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Сараево, Босния и ГерцеговинаГород Рафах, сектор Газа, ПалестинаПровинции Ачех, ИндонезияКарачи, ПакистанТаиландУиллоу Гров, штат Пенсильвания, СШАИерусалим, ИзраильПариж, ФранцияДезинфекция мечети, Босния и ГерцеговинаБангкок, ТаиландВупперталь, ГерманияРазметка в мечети, ПакистанНью-Йорк, Соединенные Штаты Америки
Сараево, Босния и Герцеговина
Хроника 09 января – 21 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Чечня МВД Руслан Алханов Рамзан Кадыров Владимир Путин Ураза-Байрам коронавирус

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