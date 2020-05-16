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В Чечне более 50 врачей заболели COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Более 50 медиков в Чечне инфицированы коронавирусом, заявил в субботу в Грозном министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

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"Более 50 медиков инфицированы, не удалось спасти жизнь молодой девушки - медработника, заразившейся коронавирусом", - сказал Сулейманов журналистам.

Министр сообщил, что умершая девушка врач была беременна.

"Делается всё, что в наших силах, чтобы обезопасить работу врачей. Медицинский персонал сегодня самоотверженно борется за жизнь населения. Терять медработников мы ни в коем случае не можем. Переживаем за каждого, кто трудится в этих непростых условиях", - добавил он.

По словам Сулейманова, врачи в полном объеме обеспечены средствами защиты.

По последним данным, в Чечне зарегистрировано 918 случаев заражения COVID-19. В целом по России зафиксированы 272 043 случая заражения.

Чечня коронавирус

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