Китай объяснил решение США выйти из Договора по открытому небу менталитетом "холодной войны"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Пекине расценивают решение США отказаться от Договора по открытому небу как еще один шаг в их политике отказа от международных обязательств, заявил в пятницу представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы глубоко сожалеем, что США настаивают на выходе из Договора по открытому небу, несмотря на сопротивление международного сообщества", - сказал он, уточнив, что речь идет о целой серии "решений и маневров" по свертыванию участия США в международных соглашениях.

Он отметил, что США теперь придерживаются менталитета эпохи "холодной войны", добиваются "американского первенства" и одностороннего принятия решений.

Чжао Лицзянь отметил, что шаг США в отношении договора не будет способствовать поддержанию доверия и транспарентности в военной сфере, не укрепит безопасность и стабильность и окажет отрицательное воздействие на международный режим контроля над вооружениями и на процесс разоружения.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашения. По данным американских СМИ, США в пятницу уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него, но должно предупредить о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты предполагаемого выхода.