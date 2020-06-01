Чаяндинское месторождение полностью вышло из карантина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - На территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения с 1 июня полностью снят режим карантина, это следует из указа главы Якутии Айсена Николаева. Месторождение питает газопровод "Сила Сибири".

До 1 июня на карантине оставались два участка, на которых расположены госпиталь и изоляторы.

На Чаяндинском месторождении находится 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", в них размещались больше 10 000 человек.

17 апреля там был объявлен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. С 20 мая карантинные ограничения были отменены на Чаянде, за исключением двух участков с госпиталем и изоляторами. С месторождения вывезли около 7000 рабочих, а всего планировалось вывезти 8000 вахтовиков.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что в середине июня завезет на Чанду 150 первых вахтовиков после карантина. До начала работы они проведут 14 дней на обсервации в Ноябрьске. К работе их допустят после двух отрицательных тестов на коронавирус.

Помимо анализов весь персонал дополнительно тестируется с помощью портативного пульсоксиметра, который позволяет выявить дыхательную недостаточность, соответствующую клиническим проявлениям коронавируса.

На основных объектах добычи Чаяндинского месторождения в закрытом контуре созданы необходимые бытовые условия, включая наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, сообщало корпоративное издание: "Это позволяет дежурному персоналу, обеспечивающему бесперебойность технологического процесса, работать полностью автономно и исключает возможность проникновения коронавирусной инфекции на объекты добычи непрерывного цикла".

Следующая плановая смена вахтового персонала на объектах добычи газа Чаянды запланирована на 30 июня и 1 июля.