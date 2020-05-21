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Под Томском в обсерваторе умерли два вахтовика с Чаянды

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В обсерваторе "Зеленый мыс" под Томском умерли два вахтовика, вывезенные с Чаяндинского месторождения в Якутии. Пресс-служба областной администрации подчеркивает, что с коронавирусной инфекцией их смерти не связаны. В конце апреле вахтовики на Чаянде устроили митинг протеста из-за отсутствия мер по защите их здоровья.

Пандемия коронавируса

Причиной смерти рабочих чиновники назвали сердечно-сосудистые патологии. По прибытии в обсерватор на здоровье они не жаловались и анализы на коронавирусную инфекцию у них были отрицательные.

"По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации", - заявил через пресс-службу главврач Томской районной больницы Анатолий Музеник.

Второго вахтовика положили в областную клиническую больницу с инсультом, он умер на второй день.

Первый умер 13 мая от сердечного приступа. Томские следователи проводят доследственную проверку в связи с его смертью.

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении находятся 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", в них работает больше 10 000 челек. С 17 апреля на Чаянде было объявлен карантин из-за коронавируса.

В конце апреля несколько сотен вахтовиков устроили там митинг протеста. Они жаловались на плохие условия содержания, отсутствие защитных масок и мер по изоляции, и на отсутствие информирования, так что они не понимали кто заражен и могут ли заразиться они сами.

Всего с Чаянды вывезли в регионы 6185 вахтовиков, всего оттуда должны вывезти 8500 человек. В Томск были вывезены 220 вахтовиков из 330 работавших на Чаянде.

Чаяндинское месторождение находится на юго-западе Якутии и является ресурсной базой для "Силы Сибири", по которой газ с 2019 года поставляется в Китай.

Китай Газпром трансгаз Томск Газпром Сила Сибири коронавирус Якутия Чаянда

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