Адвокат заподозрил заражение фигуранта "дела Голунова" коронавирусом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Алексей Коврижкин, адвокат бывшего полицейского Игоря Ляховца, которого обвиняют в организации задержания журналиста Ивана Голунова, попросил председателя СКР Александра Бастрыкина отложить следственные действия по делу из-за коронавируса в СИЗО "Лефортово". По его данным, мог заразиться фигурант дела Максим Уметбаев.

Юрист объяснил, что у фигурантов дела в ближайшие дни запланированы очные ставки и изучение результатов экспертиз по делу.

"По словам защитников Уметбаева, у него температура, кашель и потеря обоняния, обращались ли они за тестом - я не в курсе", - добавил Коврижкин.

На прошлой неделе член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что в "Лефортово" коронавирусной инфекцией заразился владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов. 24 мая стало известно, что в этом изоляторе изолированы трое арестованных с подозрением на коронавирус.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В пресс-службе столичного ГУ МВД утверждали, что наркотики нашли у него при себе и в квартире. Он вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили. Он не исключал, что его преследование было связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено за полной невиновностью.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, которых обвинили в организации и исполнении задержания Голунова и в подбрасывании ему наркотиков. По делу проходят сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев, Ляховца считают руководителем группы. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, фальсификацию улик и незаконный оборот наркотиков.

В последний раз им продлевали арест до 7 июня.